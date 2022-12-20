«АК Барс» может зайти на петербургский рынок

От введенных в отношении России санкций пострадали многие сферы. Банковский сектор оказался под ударом в числе первых. Однако по сей день есть ряд банков, которые не попали под глобальные санкции других стран.

Одним из таких банков оказался «АК Барс», к которому петербуржцам стоит приглянуться, ведь финансовая структура может зайти на рынок города. Как поясняет АБН, причина для этого довольно прагматичная. Бенефициары банка («Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» и «Татнефть») могут потянуться за бизнесом из Казани. Тот сейчас скупает петербургские активы сбежавших из России финнов и американцев.

Причины для захода на рынок города на Неве есть. Например, сейчас «Татнефть» проходит процедуру согласования покупки завода шин Nokian Tyers во Всеволожске. Если сделка состоится, то и свой банк не помешает. Вполне вероятно, что «АК Барс» объединит татарскую промышленность в своеобразный кластер и создаст разнообразный бизнес-ландшафт на Северо-Западе.

Так, например, не коснулись серьезные санкции «дочки» Райффайзен Банк Интернациональ АГ — Райффайзен Банка. Правда есть одно но: это та кредитная организация, в отношении которой в России действует запрет на сделки с акциями. Пока что не попал под санкции Тинькофф. Интересно, что весной основатель банка Олег Тиньков продал свою долю TCS Group Holding. Последней владеет Владимир Потанин, который вместе со своей супругой и детьми попал под санкции.

Кроме этого, не пострадал от санкций и панъевропейский коммерческий банк «ЮниКредит Банк». Однако в СМИ появляется информация о том, что UniCredit все-таки хочет продать свои российские филиалы кому-то из числа дружественных стран.