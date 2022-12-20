В Петербурге ожидается похолодание

Во вторник, 20 декабря, в Санкт-Петербурге продолжается снижение температуры воздуха. Оно связано связанное с барическим гребнем и южными ветрами, которые приносят морозный воздух с юга из антициклона, объяснил главный синоптик города Александр Колесов.

«Сейчас в Санкт-Петербурге уже от -5 до -7 гр., но понижение продолжается и в течение дня морозная погода продержится», – сообщил он в своем официальном telegram-канале, отметив, что потепление стоит ждать предстоящей ночью.

Отдельное внимание Александр Колесов уделил ситуации с осадками. По его словам, в среду, 20 декабря, они пройдут в нескольких фазах: ночью обычный и мокрый снег, утром и в первой половине дня – гололед и замерзающий дождь, а во второй половине дня уже дождь. Синоптик также предупредил жителей Санкт-Петербурга о необходимости быть осторожным из-за ледяного покрова на дорогах.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что с начала снегопадов в Санкт-Петербурге дорожные предприятия вывезли почти 400 тысяч кубометров снега. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.