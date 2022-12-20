Автоэксперт оценил вероятность запуска завода Nissan «АвтоВАЗом» в Петербурге

Ко второй половине 2023 года «АвтоВАЗ» рассчитывать наладить производство на заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Gazeta.spb выяснила у автоэксперта Дмитрия Попова, стоит ли водителям рассчитывать на возвращение отраслевых производств.

«Если “АвтоВАЗ” планирует работать с поставляемыми из-за рубежа машинопакетами (машина, полностью разобранная на запчасти – прим. ред.), то запуск производства очень вероятен», – рассказал собеседник издания, отметив, что у отечественных автопроизводителей есть все необходимое: цеха, мощности и инструментальная база.

По словам гендиректора «АвтоВАЗа» Максима Соколова в настоящее время уже ведутся переговоры с партнерами по поставкам комплектующих – тех самых «машинопакетов», из которых затем будут собираться полноценные автомобили.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в период с 23 января по 17 февраля 2023 года на заводе Hyundai, расположенном в Санкт-Петербурге, пройдут увольнения сотрудников.