«АвтоВАЗ» планирует наладить производство на заводе Nissan в Петербурге во втором полугодии 2023 года. Японский концерн после ухода с местного рынка передал завод в собственность России. Об этом сообщил телеканалу «Россия 24» гендиректор компании Максим Соколов.
Он рассказал, что на данный момент ведутся переговоры с партнерами по поводу поставки комплектующих для дальнейшей сборки автомобилей. Он обратил внимание, что пока слишком рано говорить о том, какие конкретные модели будут выпускаться. Сейчас переговоры еще только в самом разгаре. Их завершить планируется в январе-феврале.
Напомним, что завод в Петербурге открылся в 2009 году. Предприятие выпускало модели X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano. Его мощность составляла 100 тысяч автомобилей в год.
Ранее Gazeta.spb сообщала, что все сотрудники завода «Toyota», расположенного на территории Санкт-Петербурга будут уволены. по состоянию на 16 ноября простаивали 1 937 сотрудников завода. К 7 декабря число уволенных составило уже 1 800 из них с момента начала процесса увольнения 14 ноября.