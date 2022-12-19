«АвтоВАЗ» планирует наладить производство на заводе Nissan в Петербурге

«АвтоВАЗ» планирует наладить производство на заводе Nissan в Петербурге во втором полугодии 2023 года. Японский концерн после ухода с местного рынка передал завод в собственность России. Об этом сообщил телеканалу «Россия 24» гендиректор компании Максим Соколов.

Он рассказал, что на данный момент ведутся переговоры с партнерами по поводу поставки комплектующих для дальнейшей сборки автомобилей. Он обратил внимание, что пока слишком рано говорить о том, какие конкретные модели будут выпускаться. Сейчас переговоры еще только в самом разгаре. Их завершить планируется в январе-феврале.

Напомним, что завод в Петербурге открылся в 2009 году. Предприятие выпускало модели X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano. Его мощность составляла 100 тысяч автомобилей в год.