Машинокомплекты улучшат ситуацию на авторынке РФ в ближайшие годы

На фоне ухода зарубежных автопроизводителей с Российского рынка возникает вопрос, каким образом планируется удовлетворить спрос водителей. Помочь в этом могут машинокомплекты, считает автоэксперт Дмитрий Попов.

Следует уточнить, что под «машинокомплектом» понимается автомобиль, который был разобран перед транспортировкой. Поставляемые, например, из Китая такие машины будут собираться на российских предприятиях и впоследствии выходить на рынок.

Как Дмитрий Попов рассказал Gazeta.spb, данная практика уже применяется практически повсеместно. В том числе из-за другой схемы налогообложения в сравнении с транспортировкой уже собранных машин.

«При этом само производство находится на нашей территории, станки и работники – наши. Потихоньку будем вести работу и стремиться к локализованному производству», – рассказал автоэксперт, отметив, что работа над машинокомплектами не даст заводам простаивать и позволит постепенно выстроить производственно-логистические цепочки в России.

По мнению Дмитрия Попова, на это отечественным автопроизводителям потребуется от двух до четырех лет.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что автоэксперт оценил вероятность запуска завода Nissan «АвтоВАЗом» в Санкт-Петербурге.