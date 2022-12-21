Жителям 54 домов на Энгельса вернули тепло и горячую воду

Жителям 54 домов на Энгельса вернули тепло и горячую воду
Фото: Baltphoto / Ирина Мотина

В ночь на 20 декабря в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел прорыв трубы. Из-за него 54 дома на проспекте Энгельса остались без воды и теплоснабжения. К 23:20 ГУП «ТЭК СПб» завершило ремонт.

«В Выборгском районе заменили 5,5 метров ненадежного трубопровода», – сообщили Gazeta.spb в пресс-службе теплоэнергетической компании.

Согласно имеющейся информации, сведения о прорыве трубы по адресу проспект Энгельса, дом 75 поступили к специалистам к 02:35. Аварийно-восстановительная бригада обследовала участок теплосети и приступила к ремонту, завершив работы в 20:15.

Теплоснабжение 54 жилых домов было восстановлено в полном объеме. Следует также отметить, что ненадежный участок трубопровода на проспекте Энгельса уже включен в программу реконструкции. Работы по перекладке тепломагистрали закончат осенью 2023 года.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Фонд капремонта запустил опрос о качестве обновленного фасада дома на Рижском.

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