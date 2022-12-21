В Боткинской больнице закончились реанимационные койки

На фоне роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом в Санкт-Петербурге в медицинских учреждениях становится все меньше коек. Так в клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина их уже не осталось, заявил главврач Денис Гусев.

«На сегодняшний день у нас все реанимационные койки заняты. На утро 13 человек у нас на ИВЛ, два из них на ЭКМО с тяжёлым поражением лёгких», – рассказал он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По его словам, пациентам, заболевшим ОРВИ, гриппом или COVID-19, попав в медицинское учреждение, необходимо больше времени на лечение. Врачам приходится, не только лечить их, но и корректировать сопутствующие патологии.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что на фоне резкого увеличения заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом в Санкт-Петербурге процент детей, госпитализированных с пневмонией, достигло 30%.