Меньше половины петербуржцев считает, что c англицизмами нужно бороться

Меньше половины петербуржцев считает, что c англицизмами нужно бороться
Фото: Unsplash

Законопроект, ограничивающий использование иностранных слов, поддерживают 4 из 10 жителей Санкт-Петербурга. При этом представители старшего поколения встают на сторону русского языка чаще, чем опрошенные до 34 лет, сообщили в пресс-службе «SuperJob».

«Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка, ограничивающий использование заимствованных слов, если для них существуют русские синонимы», – рассказали в сообщении, отметив, что только 42% петербуржцев считают законопроект необходимым.

При этом чаще всего их раздражают слова «окей», «ресепшн», «челлендж», «триггер», «пати», «хайп», «лайфхак», «фейк» и другие.

Также отмечается, что для 30% жителей Санкт-Петербурга запрет на использование иностранных слов является бессмысленным.

«Заимствование – естественный процесс для любого живого языка. Не являются исконно русскими, однако давно вошли в наш язык такие слова как, например, кефир, бюджет, телефон и т. д.», – добавили в сообщении.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в России могут начать штрафовать за карты, оспаривающие целостность страны.

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