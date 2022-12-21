Циклон «Франциска» принесет в Петербург гололед и ледяные дожди

Циклон «Франциска» («Franziska») приведет к усложнению погодной ситуации в Санкт-Петербурге в среду, 21 декабря. Синоптики предсказывают потепление, за которым последует сильная гололедица.

«В такой ситуации сохранится облачная погода, пройдёт снег, переходящий в мокрый снег, а затем и в дожди. В начале дня высока вероятность гололёдных явлений и ледяных дождей», – сообщают эксперты погодного центра «Фобос», отмечая, что после Санкт-Петербург окажется в теплом секторе циклона.

Также ожидается, что днем температура воздуха в городе поднимется до 0…+2 градусов. В Ленинградской области показатели термометров будут колебаться в диапазоне -3…+2 градуса. Кроме того, синоптики предсказывают падение атмосферного давления до 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в связи с погодной ситуацией, прогнозируемой в ближайшие дни, на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области объявили штормовое предупреждение.