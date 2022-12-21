В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 7 млн рублей

Полицейские Кировского района Санкт-Петербурга разыскивают мошенников, которые получили от пожилой горожанки более 7 миллионов рублей. Об этом Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, во вторник, 20 декабря, в 20:35 к полицейским обратилась пенсионерка 1940 года рождения. По словам потерпевшей, она стал жертвой мошенников и для безопасности перевела им больше 7 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители уже приняли меры по розыску и задержанию злоумышленников.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что ранним утром в среду, 21 декабря, в Красногвардейском районе водитель Renault Logan попытался уйти от полицейской погони. После одного предупредительного выстрела нарушитель остановился. Инспекторы ДПС доставили 20-летнего жителя Кировского района в отдел полиции.