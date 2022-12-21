Опаснее, чем дороги: МЧС предупреждает об опасности прогулок по замерзшим водоемам

Опаснее, чем дороги: МЧС предупреждает об опасности прогулок по замерзшим водоемам
Фото: Baltphoto/Валентин Егошин

Большую опасность, чем лед на тротуаре и проезжей части, представляет только ледяной покров водоемов. Об опасности проваливания под лед жителей России предупреждает пресс-служба МЧС.

«С начала ледостава в этом году провалились под лед и не смогли выбраться уже 33 человека, включая трех детей», – сообщили в официальном telegram-канале экстренной службы.

Также отмечается, что почти каждый инцидент произошел в местах, где выход на лет находится под запретом. Об этом рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев во время пресс-конференции по актуальным вопросам безопасности.

«Выявлено более 1,7 тыс. несанкционированных мест выхода и 76 мест выезда техники на лед», – уточнили в сообщении.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что циклон «Франциска» принесет в Петербург гололед и ледяные дожди.

выход на лед МЧС России


 

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