Шесть новых ТЦ могут открыться в Петербурге в ближайшие 3 года

На территории Санкт-Петербурга и в его пригородах могут открыться шесть торговых центров общей площадью 165 тысяч квадратных метров. Такой прогноз на ближайшие три года сделали эксперты консалтинговой компании «NF Group».

«В 2023–2025 гг. на рынок могут выйти шесть объектов суммарной арендопригодной площадью 165 тысяч квадратных метров», – уточнили в сообщении, добавив, что два из них откроются в городе – ТРЦ Hollywood и «Заневский каскад», а остальные четыре разместятся в пригородах: два в Мурино и по одному в Колпино и Парголово.

По данным исследования, имеющимся в распоряжении Gazeta.spb, в 2022 году в городе заработал только один качественный торговый центр «Прометей». Также в здании Варшавского вокзала после реконструкции открылся фуд-кластер «Vokzal 1853».

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге продолжает падать посещаемость ТЦ.