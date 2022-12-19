В Петербурге продолжает падать посещаемость ТЦ

В Петербурге продолжает падать посещаемость ТЦ
фото: baltphoto

В декабре текущего года посещаемость торговых центров Санкт-Петербурга продолжает снижаться. Так, по данным Focus Technologies, Mall Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м) по итогам недели 5−11 декабря посещаемость ТЦ города оказалась ниже показателя за аналогичный период прошлого года на 9%.

Если же сравнивать с 2019 годом, то падение вовсе составило 26%. При этом руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев не исключает, что за предновогодние недели можно будет наверстать спрос. Однако он добавил, что сейчас поведение потребителя сложно предугадать, пишет «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что в Петербурге в здании бывшего Варшавского вокзала открылся крупнейший в России фудмолл Vokzal 1853. Здесь разместились порядка 50 точек с итальянской, паназиатской, японской, корейской и средиземноморской кухней. К концу месяца откроется еще 10 точек.

Средний чек в этих заведениях составляют 800-1000 рублей. В целом Vokzal 1853 будет рассчитан на 90 ресторанных концепций. Фудмолл открыл холдинг «Адамант». Он вложил в проект более 2 миллиардов рублей

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