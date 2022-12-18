В Петербурге состоялось открытие фудмолла Vokzal 1853

В Петербурге в здании бывшего Варшавского вокзала открылся крупнейший в России фудмолл Vokzal 1853. Здесь разместились порядка 50 точек с итальянской, паназиатской, японской, корейской и средиземноморской кухней. К концу месяца откроется еще 10 точек.

Средний чек в этих заведениях составляют 800-1000 рублей. В целом Vokzal 1853 будет рассчитан на 90 ресторанных концепций. Фудмолл открыл холдинг «Адамант». Он вложил в проект более 2 миллиардов рублей. В ближайшую трехлетку компания имеет планы по модернизации в современные гастрономические пространства фудкорты во всех своих торговых центрах. Их сейчас в городе всего 22, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге закрылось порядка 21% заведений общепита. Такие данные приводят аналитики компании KNRU.

По их данным, без учета кафе и ресторанов, в городе работает порядка 5,5 тысячи заведений общепита. Однако еще весной их было семь тысяч, говорят эксперты.

Интересно, что чаще всего закрываются кофейни (сокращение составило 39,3%). Чуть реже закрываются заведения, в которых подают шаверму (-36,8%).