Синоптик Колесов предупредил о гололеде в Петербурге в первой половине дня

Синоптик Колесов предупредил о гололеде в Петербурге в первой половине дня
Фото: Pxhere

Утром по западным районам Ленинградской области и Санкт-Петербурга прошлись осадки. Также наблюдались ледяные дожди и гололед, предупредил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

«Сейчас небольшой перерыв и скоро подходит основная зона осадков, но уже в виде дождя. Поэтому сильные гололеды начнутся в ближайшее время», – сообщил он в своем официальном telegram-канале.

Также эксперт отметил, что отрицательная температура продержится в Санкт-Петербурге в течении всей первой половине дня, но будет постепенно повышаться, что приведет к нарастанию гололеда.

«Сейчас уже Санкт-Петербург покрыт тонкой ледяной корочкой, но может получиться и ледяной панцирь», – говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что циклон «Франциска» принесет в Северную столицу гололед и ледяные дожди. Синоптики предсказывают потепление, за которым последует сильное обледенение дорог.

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