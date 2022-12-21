В Петербурге девятиклассник попал в больницу после падения с вышки

В Северной столице 15-летний девятиклассник был госпитализирован с серьезными травмами после падения с вышки в промзоне. Об этом Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Согласно имеющейся информации, в ночь на 20 декабря, примерно в 23:00 несовершеннолетний петербуржец пробрался на территорию промышленной зоны на проспекте Науки.

Впоследствии пострадавший самостоятельно взобрался на металлическую конструкцию, оступился и упал с высоты в 13 метров. В результате инцидента подросток получил перелом носа, а также травмы внутренних органов. В тяжелом состоянии школьника госпитализировали.

Следует также отметить, что указанная промзона огорожена забором, но никакой охраны у нее нет.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что к расследованию дела об упавшей на петербурженку наледи подключилась прокуратура.