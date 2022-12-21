К расследованию дела об упавшей на петербурженку наледи подключилась прокуратура

Прокуратура Калининского района поставила на контроль расследование уголовного дела по факту падения наледи на местную жительницу. Это не первый подобный инцидент и жалобы на работу Смольного по уборке снега и льда продолжают поступать с начала декабря.

Как сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры Санкт-Петербурга, 19 декабря петербурженка получила травмы после того, как на нее упала наледь с козырька крыши дома 68 по проспекту Просвещения.

«После установления всех обстоятельств произошедшего решит вопрос о предъявлении искового заявления и взыскании компенсации морального вреда», – добавили в сообщении.

Днем раньше Gazeta.spb уже сообщала о похожем происшествии. Так в Петроградском районе Санкт-Петербурга 88-летний пенсионер поскользнулся на льду и получил множественные травмы. По данному факту прокуратура также возбудила уголовное дело.

При этом общее число нарушений в рамках работ по уборке снега и льда на территории города остается значительным. По данным пресс-службы Смольного, за прошедшие 20 дней зимы государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выявила больше тысячи нарушений, «каждое пятое из которых было устранено». То есть, опираясь на статистику, больше 800 нарушений могли стать потенциальной причиной новых инцидентов с участием петербуржцев.

Следует также учесть, что сегодня ситуация на дорогах и тротуарах может дополнительно ухудшиться из-за гололеда. Утром в Санкт-Петербурге и Ленинградской области уже продолжился ледяной дождь. Кроме того, предупреждают синоптики, к обеду температура будет расти вплоть до плюсовой, что может привести к дальнейшему обледенению дорог.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что МЧС предупредил об опасности прогулок по замерзшим водоемам.