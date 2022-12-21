В Петербурге будут судить водителя уборщика с поддельными правами

В Петербурге будут судить водителя уборщика с поддельными правами
Фото: Baltphoto

В Сант-Петербурге 39-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в использовании поддельных прав. Прокуратура Московского района утвердила обвинительный акт в отношении водителя уборочной машины.

Как сообщили в официальном telegram-канале ведомства, 31 октября 2022 года обвиняемый управлял мультимобилем, предназначенным для уборки тротуаров. Когда наряд ДПС остановил его у 14 дома по 5-му Предпортовому проспекту, водитель предъявил полицейскому поддельное водительское удостоверение тракториста-машиниста.

«Уголовное дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу», – подытожили в сообщении.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что прокуратура Калининского района поставила на контроль расследование уголовного дела по факту падения наледи на местную жительницу. Это не первый подобный случай в Санкт-Петербурге.

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