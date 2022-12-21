Программами поддержки занятости воспользовались больше 8000 петербуржцев

Программами поддержки занятости воспользовались больше 8000 петербуржцев
Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

Весной 2022 года были запущены меры государственной поддержки, призванные помочь жителям Санкт-Петербурга, ищущим работу, и поддерживающие рынок труда. Gazeta.spb выяснила у депутата Государственной Думы Светланы Бессараб, какая работа проводится в данном направлении.

«Меры по обеспечению занятости населения, конечно, дают определенный результат. Мы в июле (текущего года – прим. ред.) добились 3,9% показателя по безработицы с учетом ситуации, сложившейся в мире, и ухода с рынка труда западных компаний», – рассказала она, отвечая на вопрос об эффективности программ поддержки занятости.

Как сообщает пресс-служба смольного, наиболее востребованной мерой поддержки стала организация общественных работ: так удалось трудоустроить 6 814 человек. За каждого временного сотрудника работодатель получал 19,8 тысячи рублей ежемесячно.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что каждый третий петербуржец хочет пожелал Деду Морозу прибавку к зарплате.

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