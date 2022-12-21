Иммунолог рассказал, ждать ли повторения сценария с ковидом

Иммунолог рассказал, ждать ли повторения сценария с ковидом
Фото: unsplash

В Санкт-Петербурге вот уже некоторое время наблюдается постепенное ухудшение эпидемиологической ситуации. В свете роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и узнала у врача-иммунолога Андрея Гоголева, стоит ли ждать повторения сценария с коронавирусом.

«Всю жизнь вводились карантины по гриппу. Это одна из основных мер профилактики инфекционных заболеваний», – рассказал он, отвечая на вопрос о возможном возвращении «дистанционки».

По мнению эксперта, определенное влияние на вирусы оказал COVID-19, повысивший их агрессивность. Также им был снижен иммунитет, что негативно отразилось на заболеваемости.

Также Андрей Гоголев посоветовал родителям избегать присутствия их детей в местах большого скопления людей и пользоваться средствами индивидуальной защиты – маски. Эпидемия, добавил собеседник издания, закончится после того как 80% граждан переболеет.

Ранее Gazeta.spb сообщала о том, что клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина закончились реанимационные койки.


 

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Иммунолог рассказал, ждать ли повторения сценария с ковидом