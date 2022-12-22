Арендаторы теряют интерес к улице Рубинштейна

По данным аналитиков, в Петербурге растет доля свободных торговых площадей на улице Рубинштейна. Сейчас она достигает 4%.

Сейчас доля площадей, занятых общепитом на этой улице, достигает 73%.По данным на начало декабря на улице Рубинштейна работает 56 заведений общественного питания. Несмотря на то, что это самый высокий показатель с 2016 года, Однако с января 2022 года количество закрытий ресторанов превысило количество открытий. Таким образом, можно предположить, что интерес к локации со стороны арендаторов снижается, считают аналитики.

«Высокая концентрация заведений общепита повлияла на рост недовольства со стороны местных жителей, которым мешает громкая музыка и шумные компании», — отмечает руководитель отдела торговой недвижимости NF Group Анна Лапченко.

Она также добавила, что сказывается и введение требований, связанных с согласованием вывесок, вентиляции, кондиционеров. Это заставляет арендаторов менять локации.

В то же время она обращает внимание, что на данный момент улица продолжает сохранять свой статус одной из главных достопримечательностей города.