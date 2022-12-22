В Петербурге с 1 января изменят тарифы на проезд в общественном транспорте

В Петербурге с 1 января изменят тарифы на проезд в общественном транспорте
Фото: Baltphoto

С 1 января 2023 года в Петербурге будут действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте города. Об этом сообщает комитет по транспорту Санкт-Петербурга.

Так, проехать по карте «Подорожник» вы сможете за 49 рублей в метро и за 44 рубля на наземном транспорте. В то же время для «Подорожника» продолжит действовать пересадка в течение 60 минут. Вы сможете пересесть на автобус, трамвай или троллейбус первый раз за 44 рубля, а второй — за 10 рублей. Последующие пересадки, как и прежде, будут бесплатны.

Если вы будете оплачивать проезд «Единой картой петербуржца», то поездка в метро вам обойдется в 47 рублей. А вот в наземном транспорте проезд по картам «МИР» и «ЕКП» будет стоить 44 рубля. Для автобусов эта льгота будет действовать с января, а для трамваев и троллейбусов — с 1 апреля.

Стоимость проездных в городе подорожает приблизительно на 8%, сообщают в ведомстве. Например, проездной для пенсионеров будет стоить 726 рублей, для школьников — 650 рублей, для студентов — 1305 рублей.

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