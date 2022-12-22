Скоростная линия связи соединила Выборг и Приморск

Скоростная линия связи соединила Выборг и Приморск
фото: pxhere

В Ленобласти между Выборгом и Приморском построили 218 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Новая телекоммуникационная магистраль позволит до 50% повысить скорость передачи данных, а пропускная способность сети увеличится в два раза.

Волоконно-оптический кабель протянули через Выборг, Ермилово, Глебычево, Советский и Приморск. Скоростная линия связи разгрузит места с наиболее высоким трафиком, где собирается много интернет-пользователей.

Ежедневно каждый абонент МегаФона в Выборгском районе скачивает порядка 16 Гб информации в сети. Для сравнения, столько же весят пять фильмов в разрешении для смартфона. Это на 10% больше, чем в остальных районах Ленобласти.

Максимальные скорости мобильного интернета станут доступны абонентам оператора, а также его корпоративным клиентам.

«Построенные ВОЛС позволят нашим пользователям без задержек серфить в сети LTE на средней скорости до 50 Мбит/с, а нам предлагать и внедрять лучшие телеком-решения для бизнес-сообщества», — отметил директор регионального отделения МегаФона по Петербургу и Ленобласти Владимир Бакалов.

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