В России ужесточили требования к работе в такси

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, закон, регулирующий деятельность такси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поясняется, что теперь законодательством четко разделены понятия: «легковое такси», «служба заказа легкового такси», «заявитель», «заказ легкового такси», «региональный реестр перевозчиков легковых такси», «региональный реестр легковых такси».

Кроме этого, ужесточаются требования к людям, желающим трудоустроиться на работу в такси. Например, теперь водители с непогашенной судимостью не смогут работать в такси. Также не получится пойти работать в такси и тому, кто имеет большое количество штрафов.

Теперь также для работы в такси надо либо оформиться как самозанятый, либо заключить официальный трудовой договор с перевозчиком, ИП. Помимо этого, имеются требования и к внешнему виду машины. Так, на машине должна быть разметка в шахматном порядке. На крыше должен появиться специальный фонарь, а в салоне — информация о перевозчике и водителе.