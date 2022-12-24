Дизель-электрическую подлодку «Великие Луки» спустили на воду в Петербурге

Дизель-электрическую подлодку «Великие Луки» спустили на воду в Петербурге
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге состоялся торжественный спуск на воду новейшей подводной лодки «Великие Луки». Она относится к проекту 677 «Лада», уточнили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Как говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале министерства, подлодки проекта 677 относятся к четвертому поколению неатомных подводных кораблей. При этом они считаются самыми перспективными судами, произведенными в России как по тактико-техническим характеристикам, так и по боевой эффективности.

«АО “Адмиралтейские верфи” являются единственным заводом-строителем кораблей данного класса», – добавили в сообщении.

По данным ТАСС, подлодка оснащена модернизированной системой управления корабельными техническими средствами, системой электродвижения и навигационным комплексом.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что россияне высказали мнение о повышении минимального возраста призыва.

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