Россияне высказали мнение о повышении минимального возраста призыва

Недавно глава Минобороны России Сергей Шойгу предложил повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва увеличить с 27 до 30 лет. Аналитики выяснили, как к этой инициативе относятся россияне.

Так, инициативу в части увеличения призывного возраста с 18 до 21 года 42% россиян одобрили. В то же время касаемо этой части против высказались 27% . А вот то, что предельный возраст при этом повысится до 30 лет, поддержал только каждый третий (32%), а 46% отнеслись отрицательно.

В целом, поддерживающих инициативу поддерживают чаще мужчины (особенно служившие в армии), чем женщины. Россияне старше 45 лет поддерживают идею Шойгу чаще россиян в возрасте до 34 лет.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон, предполагающий новую меру поддержку для военнослужащих, участвующих в СВО, а также для их детей. Теперь в России будет действовать специальная квоты для героев СВО при их поступлении в высшие учебные заведения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.