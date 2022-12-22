В российских вузах появится специальная квота для героев СВО

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон, предполагающий новую меру поддержку для военнослужащих, участвующих в СВО, а также для их детей. Теперь в России будет действовать специальная квоты для героев СВО при их поступлении в высшие учебные заведения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, появится специальная квота в 10 % по направлениям подготовки специальности. По ней герои РФ и лица, награжденные тремя орденами Мужества, смогут поступить в вузы без вступительных испытаний.

Также законом вводится 10%-ная квота на приоритетное зачисление в университеты для детей военнослужащих, которые получили ранения, увечья и контузии в зоне боевых действий.

Ранее сообщалось, что Госдума во втором и третьем чтении приняла поправки в закон об образовании, позволяющие переводить школы с муниципального уровня на региональный. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, это решение поможет решить многие проблемы школ. Сейчас муниципалитеты не в состоянии решить часть проблем из-за того, что у них нет средств ни на ремонт и закупку оборудования, ни на создание системы стимулов, которые могли бы привлечь учителей и их семьи приезжать работать в села, малые города, сказал Володин