Субъектам разрешили переводить школы с муниципального на региональный уровень

Госдума во втором и третьем чтении приняла поправки в закон об образовании, позволяющие переводить школы с муниципального уровня на региональный. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, это решение поможет решить многие проблемы школ. Сейчас муниципалитеты не в состоянии решить часть проблем из-за того, что у них нет средств ни на ремонт и закупку оборудования, ни на создание системы стимулов, которые могли бы привлечь учителей и их семьи приезжать работать в села, малые города, сказал Володин.

Авторами инициативы о передаче школ на региональный уровень выступили порядка 340 депутатов ведомства.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, закон, регулирующий деятельность такси.

Поясняется, что теперь законодательством четко разделены понятия: «легковое такси», «служба заказа легкового такси», «заявитель», «заказ легкового такси», «региональный реестр перевозчиков легковых такси», «региональный реестр легковых такси».

Кроме этого, ужесточаются требования к людям, желающим трудоустроиться на работу в такси. Например, теперь водители с непогашенной судимостью не смогут работать в такси. Также не получится пойти работать в такси и тому, кто имеет большое количество штрафов.