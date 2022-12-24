Легальные неплательщики: как продать автомобиль без налога

Прибыль с продажи любого имущества, включая автомобили, облагается налогом в 13%. Если же сумма дохода превысила 5 миллионов рублей, придется отдать еще 15%. При этом существует ряд исключений. О них расскажет Gazeta.spb.

Прежде всего, нужно уточнить, что налогом облагается именно «доход», то есть разница между ценой покупки автомобиля и выручке за продажу. Если удастся сбыть машину дороже ее изначальной стоимости, платить налог придется только с разницы между ценой покупки и продажи.

При этом существует несколько способов стать «неплательщиком» легально. Во-первых, если срок владения автомобилем более трех лет, налог на продажу платить уже не придется.

Второй способ избежать налогообложения доступен тем, кто получил машину в подарок от близкого родственника – от супруга до бабушки – или как наследство. В таком случае, платить не нужно.

Последняя причина, позволяющая уйти от 13% – это объем выручки. Если автомобиль продан дешевле чем за 250 тысяч рублей, доход налогом не облагается.

Главное помнить про существование специального налогового вычета. Он применяется, если цена покупки автомобиля не может быть подтверждена: из цены продажи автомобиля вычитается 200 тысяч рублей, а с остальной суммы платится налог.

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