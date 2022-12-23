Растут как на дрожжах: как подорожали запчасти в 2022 году

Автомобильные запчасти на российском рынке подорожали на 27,7%. Такие данные Autonews.ru предоставили в Российском союзе автостраховщиков. Такой рост цен был замечен за период с 19 марта 2022 года по 19 декабря 2022 года.

По данным союза, меньше всего изменений произошло в отношении деталей бренда Lada. Здесь рост цен варьируется от 10 до 12%, говорят эксперты. Вполне логично, что в большей степени подорожали детали для автомобилей тех брендов, которые либо ушли с российского рынка, либо временно заморозили бизнес.

Так, с весны ряд позиций подорожали на 40-45%, а вот детали кузова автомобиля вовсе возросли в цене на 70%. Причина в том, что на данный момент им нет аналогов и замен, а наладить параллельный импорт не очень просто.

Кроме как на запчасти, цены возросли на лакокрасочные материалы, а также на стоимость нормо-часов на СТО — примерно на 10-15%.

Ранее сообщалось, что «Автоваз» запустит производство Lada на бывшем заводе Nissan в Петербурге. Такое заявление сделал генеральный директор «Автоваза» Максим Соколов.

Он не стал раскрывать все карты, но отметил, что автомобили будут качественными, современными и с высочайшими стандартами безопасности. В то же время он обратил внимание, что выпускающиеся на этом заводе автомобили не будут конкурировать с той продукцией, которую производят на Волжском автомобильном заводе.