Движение по ЗСД ограничат из-за строительных работ

Движение по ЗСД ограничат из-за строительных работ
Фото: Unplash

Каждую ночь, с 25 по 29 декабря, съезд и основной ход по ЗСД в Санкт-Петербурге будет перекрыт из-за строительства Витебской развязки. Об этом сообщили в пресс-службе «Магистрали Северной столицы».

«Движение транспортных средств в районе транспортной развязки Западного скоростного диаметра с Благодатной улицей будет ограничено», – сообщили в официальном сообществе автодороги во «ВКонтакте».

Также отмечается, что с полуночи до 5 утра 27 декабря будет закрыто движение на участке от Благодатной улицы до набережной реки Екатерингофки. Там же 25 декабря будут недоступны две правые полосы.

При этом движение по магистрали в южном направлении осуществляется в штатном режиме без каких-либо ограничений.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что движение поездов от станции «Невский проспект» до станции «Московская» временно остановлено.

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