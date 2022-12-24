Опасность сверху: в Ленобласти возбудили уголовное дело после падения наледи на мужчину

Опасность сверху: в Ленобласти возбудили уголовное дело после падения наледи на мужчину
Фото: Unsplash

В Ленинградской области возбудили уголовное дело после того, как на мужчину упали снег и наледь с крыши здания. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в четверг, 22 декабря. С крыши учреждения социального обслуживания, расположенного в Луге, произошел сход снега и наледи на 50-летнего мужнину. В результате его пришлось госпитализировать в реанимационное отделение с черепно-мозговой травмой.

Это уже не первый подобный случай. Так, например, Gazeta.spb уже рассказывала о том, как к расследованию дела об упавшей на петербурженку наледи подключилась прокуратура. За день до этого 88-летний горожанин поскользнулся на льду и получил множественные травмы. По данному факту прокуратура также возбудила уголовное дело.

При этом жалобы на работу коммунальщиков продолжают поступать. По данным пресс-службы Смольного, к 20 декабря административно-техническая инспекция (ГАТИ) выявила больше тысячи нарушений, «каждое пятое из которых было устранено». Остается надеяться, что ситуация улучшится в обозримом будущем.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, по словам главного синоптика Санкт-Петербурга, Новый год еще не определился с погодой.

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