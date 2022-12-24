В субботу, 24 декабря, петербуржцев ждет мокрый снег и «каток» на дорогах

Первый выходной на этой неделе обещает быть непростым как для пешеходов, так и для автомобилистов Северной столицы. После резкого потепления, залившего улицы растаявшим снегом, снова подморозило.

В связи с этим «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» обещает жителям Санкт-Петербурга «каток»:

«24 декабря ожидается облачная с прояснениями погода. Утром местами небольшой мокрый снег. Днем без осадков. Утром и днем на дорогах сильная гололедица», – сообщили на сайте петербургского гидрометцентра.

В течение дня температура воздуха будет колебаться от 0 до -2 градусов. В воскресенье, 25 декабря, похолодание наберет обороты. Также сегодня повысится атмосферное давление, но за нормой так и не угонится, составив 754 миллиметра ртутного столба.

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