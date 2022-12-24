Строительство зеленой ветки метро в Петербурге отложили из-за щита «Надежда»

Строительные работы на участке метрополитена между станциями «Беговая» и «Туристская» отложат до второго квартала 2023 года. Об этом проинформировали в пресс-службе «Метростроя Северной столицы».

По изначальным планам, строительство должно было начаться раньше, но сроки пришлось сместить из-за щита «Надежда» – для него пока нет необходимых запчастей.

«В ноябре компания заключила договор с санатором щита “Надежда”, горнопроходческий комплекс будет установлен в стартовом котловане до конца марта 2023 года», – уточнили в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что каждую ночь, с 25 по 29 декабря, съезд и основной ход по ЗСД в Санкт-Петербурге будет перекрыт из-за строительства Витебской развязки. При этом движение по магистрали в южном направлении осуществляется в штатном режиме без каких-либо ограничений