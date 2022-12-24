В 2023 году проезд на общественном транспорте будет обходиться дороже

После Нового года проезд на общественном транспорте будет дороже. С наступлением Нового года, стоимость проезда на общественном транспорте вырастет.

Так с 1 января стоимость проезда по карте «Подорожник» будет составлять 47 рублей на метро и 44 рубля при поездке на наземном транспорте. При оплате банковской или токенизированной «Единой картой петербуржца» проезд будет обходиться в 47 рублей.

При этом впервые на наземном транспорте стоимость проезда по картам «Мир» и ЕКП будет на уровне «Подорожника» и также составит 44 рубля.

Разовый жетон для проезда на метро, в свою очередь, будет стоить 70 рублей – на 5 рублей больше, чем сейчас.

Следует отметить, что для трамваев и троллейбусов данный тариф, начнет свое действие с 1 апреля 2023 года.

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