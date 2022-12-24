Бойца «Вагнера» похоронили на Аллее Героев

Бойца группы «Вагнер» Дмитрий Меньшикова, который погиб во время специальной военной операции (СВО) похоронили на Аллее Героев Белоостровского кладбища в Санкт-Петербурге.

«Жил в детдоме, вышел из детдома, пошел в армию – честно, как все […] Просто пошел в армию, отслужил, после этого решил жениться, работал сварщиком. Не хватало денег – решил заработать, сел в тюрьму. С каждым может такое случиться», – описал погибшего российский бизнесмен Евгений Пригожин.

Как сообщает РИА Новости с ссылкой на его высказывания, в колонии Дмитрий Меньшиков выразил желание стать участником спецоперации, чтобы защищать Родину.

Также отмечается, что боец уничтожил пулеметный расчет, но получил пулевое ранение и умер от кровопотери.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу предложил увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва увеличить с 27 до 30 лет. Согласно данным аналитиков данную инициативу одобрило меньше половины россиян (42%).