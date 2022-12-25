Петербург вошел в топ-3 городов России по числу домашних собак

Как и во всем мире, в России любят собак. Они становятся отличными компаньонами для жителей российских городов. Особенно часто заводят питомцев жители Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе Российской кинологической федерации.

«Для этого исследования мы проанализировали количество зарегистрированных собак в городах-миллионниках и региональных столицах», – рассказал президент организации Владимир Голубев.

По его словам, лидирующую позицию в списке заняла Москва, на втором месте разместился Санкт-Петербург, а замкнул тройку Новосибирск.

При этом жители указанных населенных пунктов, в большинстве случаев, Заводят себе небольших собак-компаньонов. Так в Москве наиболее популярны чихуахуа, в Северной столице и Новосибирске – немецкий шпиц.

Этих собак удобно содержать в квартире, их можно всегда взять с собой на работу или в поездки, плюс, конечно, многих подкупает их милый вид», – прокомментировал предпочтения россиян Владимир Голубев.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в петербургском Ботаническом саду открылась выставка орхидей и бромелий.