В петербургском Ботаническом саду открылась выставка орхидей и бромелий

В Ботаническом саду имени Петра Великого, расположенном в Санкт-Петербурге, открылась выставка орхидей и бромелий. Жители Северной столицы смогут почувствовать себя в тропиках, придя Большую пальмовую оранжерею.

«Выставка орхидей и бромелий Осколки радуги 2022 откроется в субботу 24 декабря в 11:00. Традиционная новогодняя выставка пройдёт в Большой пальмовой оранжерее, представляющей собой рукотворный тропический лес», – говорится в сообщении пресс-службы сада во «ВКонтакте».

В воскресенье, 25 декабря, выставка остается открытой для посещения с 11:00 до 16:30. Также отмечается, что с 26 по 30 декабря на выставке организуют экскурсии.

«В новогодние каникулы выставка откроется уже 2 января и снова будет доступна в режиме Прогулки», – добавили в сообщении.

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