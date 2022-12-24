На фасадах петербургских домов появились проекции детских рисунков

В преддверии Нового года фасады зданий в Санкт-Петербурге украсили световыми инсталляциями с рисунками детей. В общей сложности тематические новогодние открытки украсили восемь домов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В художественной подсветке фасадов использованы рисунки победителей ежегодного межрегионального архитектурно-художественного конкурса детского рисунка и декоративно-прикладных работ “Праздничный Петербург”», – рассказали на официальном сайте Смольного, добавив, что в соревновании принимали участие школьники студенты из Санкт‑Петербурга, Новоуральска, Ижевска, Томска, города-побратима Мариуполя и других регионов России.

Ими были представлены больше 500 работ и почти 700 новогодних игрушек, лучшие из которых оказались на улицах и елках Санкт-Петербурга.

Отмечается, что проекции-открытки будут радовать петербуржцев до середины января 2023 года.

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