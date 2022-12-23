Российский экологический оператор назвал самые неэкологичные игрушки

Российский экологический оператор назвал самые неэкологичные игрушки
Фото: Baltphoto / Дарья Иванова

По данным Российского экологического оператора, самой неэкологичной новогодней игрушкой считаются бенгальские огни. Проблема в том, что бенгальские огни вообще не подлежат утилизации. Проволока, которая остается после выгорания изделия, покрыта химическими веществами, которые необходимо удалять, так что в пунктах металлолома ее не примут.

На втором месте, пишет телеканал 360, петарды и фейерверки. Использованные пиротехнические изделия нельзя никоим образом переработать. Затем идут хлопушки, наполнитель в этих изделиях состоит из цветной бумаги, металлической фольги. Конечно, эти игрушки уже можно переработать. Другой вопрос, что невозможно собрать достаточную партию таких мелких деталей.

Декоративный снег тоже можно отнести к этой категории. Однако он бонусом ко всему еще и очень пожароопасен.

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