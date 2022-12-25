За 2022 год спрос на дворников в Петербурге вырос почти на 70%

В Санкт-Петербурге открыто свыше 720 вакансий для дворников, что на 68% выше, чем в декабре прошлого года. Об этом рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.

«На данный момент петербургские работодатели открыли более 720 вакансий для дворников. Это на 21% больше, чем в ноябре, и также на 68% больше, чем в декабре 2021 года», – сообщила она, добавив, что спрос на уборщиков в Санкт-Петербурге держится на стабильно высоком уровне и продолжает расти в зимние месяцы из-за непростой погоды.

Как отмечает ТАСС, дворники необходимы как государственным учреждениям (больницы, школы, университеты), так и частным организациям (крупный ритейл, застройщики), а также компаниям сферы ЖКХ.

В то же время в Северной столице отмечается годовой рост заработных плат для дворников в размере 5%.

«При этом увы пока что несмотря на рост зарплат, доход дворников в Петербурге ниже средней зарплаты горожанина примерно на 35 тыс. рублей, то есть ровно вдвое», – подытожила Мария Бузунова.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что строительство зеленой ветки метро в Петербурге отложили из-за щита «Надежда».