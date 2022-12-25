На поддержку бизнеса Смольный выделит почти 39 млрд рублей

На поддержку бизнеса Смольный выделит почти 39 млрд рублей
Фото: Unsplash

Правительство Санкт-Петербурга продолжит оказывать поддержку владельцам городскому бизнесу в 2023 году. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного по итогам заседания оперативного штаба по обеспечению социальной и экономической стабильности в городе.

«По итогам 10 месяцев 2022 года мы фиксируем устойчивость ключевых показателей социально-экономического развития города», – уточнили в сообщении, добавив, что в Северной столице реализуется 120 мер поддержки бизнеса и горожан. Их общая стоимость составляет почти 38,9 миллиарда рублей. Вместе они оцениваются в 38,9 миллиарда рублей.

Также отмечается, что в Петербурге для привлечения инвестиций в высокотехнологичные отрасли в городе с 2023 года начнет работать Региональный инвестиционный стандарт.

В качестве предложенных мер поддержки указываются инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций для стивидорных компаний и операторов связи, а также различные субсидии.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что льготы по кредитам на закупки приоритетных импортных товаров продлили до октября 2023 года/

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