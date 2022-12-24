Льготы по кредитам на закупки приоритетных импортных товаров продлили до октября 2023 года

Льготный режим кредитования для закупок импортных товаров с приоритетным значением до конца октября 2023 года. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин, сообщили в официальном telegram-канале правительства.

Согласно опубликованной информации, в перечень приоритетной импортной продукции входят продовольственные товары, лекарства, фармацевтическая продукция, транспортные средства, стройматериалы, станки, сельхозмашины, электроника.

«Импортеры могут получить льготные кредиты по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс три процентных пункта. В данных условиях это чуть больше 5%», – уточнили в сообщении.

Разницу, в свою очередь, компенсируют банки за счет субсидий из федерального бюджета. В 2023 году на эти цели выделят 15,4 млрд рублей, а годом позже – 19,5 млрд рублей.

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