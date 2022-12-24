Стоматолог-ортопед и водитель самосвала — в Петербурге обновился топ самых высокооплачиваемых профессий

Стали известны самые высокооплачиваемые специальности в Северной столице. Так на одну из самых высоких зарплат могут рассчитывать стоматолог-ортопед и водитель самосвала. Такие выводы можно сделать, опираясь на результаты исследования, проведенного экспертами сервиса «Работа.ру».

Согласно данным, предоставленным Gazeta.spb, стоматологу-ортопеду с 8-летним опытом готовы платить 400 тысяч рублей. В обязанности доктора будет входить первичный прием пациентов, составление плана лечения, совместная работа со смежными специалистами клиники, а также выполнение работ по протезированию.

В 270 тысяч рублей оценивается верхняя граница заработных плат для водителей самосвалов:

«Соискателю необходимо иметь опыт работы от 1,5 лет, быть пунктуальным, ответственным, бережно содержать автомобиль», – уточнили в сообщении пресс-службы сервиса.

Также в список вошли: сборщик КМС на судостроении (до 210 тыс. рублей), программист 1С (до 200 тыс. рублей), сервисный мастер (до 200 тыс. рублей), рабочий по стяжке пола (до 190 тыс. рублей) и фрезеровщик (до 150 тыс. рублей).

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