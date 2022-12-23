Эксперты рассказали, где чаще всего бронировали отели в России и за рубежом

Подходит к концу 2022 год, эксперты разных сфер начинают подводить итоги. В частности, анализируют уходящий год представители сферы туризма. Они рассказали, где чаще всего бронировали отели, каким объектам отдавали предпочтение и сколько платили за проживание.

Так, на сервисе Туту.ру 92,4% бронирований пришлось на российские направления. В отелях чаще всего останавливались на две-три ночи, а за ночь платили в среднем 3 505 рублей в России и 5 871 рубль — за границей.

Примерно 40% от всех бронирований пришлось на Москву и Санкт-Петербург. Так, в Петербурге в основном оставались на три ночи, а ночь обходилась в среднем в 3,8 тысячи рублей. В Москве путешественникам ночь обходилась дешевле — в 3,6 тысячи рублей. Бронировались отели в столице в среднем на две ночи.

Еще 6% бронирований пришлось на Сочи, где останавливались в среднем на три ночи и платили по 3,9 тысячи рублей за каждую. Также популярны среди россиян оказались Казань и Нижний Новгород.

Из заграничных направлений самыми популярными стали Беларусь и Турция. На них приходится около половины спроса.