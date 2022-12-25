На станции метро «Международное» забил фонтан

На станции метро «Международное» забил фонтан
Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

В воскресенье, 25 декабря, пассажиры метрополитена Санкт-Петербурга сообщили об инциденте, произошедшем на станции метро «Международная». В тоннеле фонтаном забила вода.

«»На станции метро «Международная» бьет фонтан в тоннеле», – описал происходящее один из подписчиков сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

На опубликованной видеозаписи видно, как на пути мощным потоком льется вода. Официальных комментариев о чрезвычайной пока не поступало. Сведений о пострадавших также нет.

«Но это (подобные инциденты – прим. ред.) не мешает ежегодно повышать стоимость проезда на общественном транспорте», – выразил недовольство один из петербуржцев.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в ночь на субботу, 24 декабря в Кемерово в частном доме, оборудованном под незаконный приют, произошел пожар. Из-за халатности руководства учреждения погибли 22 человека.

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На станции метро «Международное» забил фонтан