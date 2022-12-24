В МЧС назвали новую возможную причину пожара в Кемерово

В ночь на 24 декабря в частном доме, оборудованном под незаконный приют, произошел пожар. В огне погибли 22 человека. Первоначальная версия о нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации печи считается маловероятной, заявил заместитель министра МЧС России Анатолий Супруновский.

«Первоначальную версию о нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации печи мы тоже рассматриваем, но она маловероятна», – процитировали его слова в официальном telegram-канале экстренной службы. Сейчас рассматривается версия о нарушении использования электрооборудования.

По словам второго замминистра Ильи Денисова, одной из причин быстрого и масштабного развития пожара явилось позднее сообщение о нем в МЧС. На момент прибытия первых подразделений практически все здание было охвачено огнем.

Как отметили в пресс-службе МЧС, окончательные выводы можно будет сделать после завершения работ, проводимых надзорными органами и Следственным комитетом.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что число погибших при пожаре в приюте в Кемерово выросло до 22.