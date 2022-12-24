Число погибших при пожаре в приюте в Кемерово выросло до 22

В ночь на субботу, 24 декабря, в Кемерово в частном доме, оборудованном под дом престарелых, произошёл пожар. Как стало известно, число погибших увеличилось до 22 человек.

«Пo последним дaнным, в хoде oсмотра мeста происшeствия обнаружeны oстанки eще двух чeловек. Кoличество пoгибших увeличилось дo 22», – сообщили в официальном telegram-канале Следственного комитета РФ, отметив, что ещё шестеро пострадали. Двоих при этом госпитализировали с ожогами в тяжeлом сoстоянии.

Социальный приют, ставший местом трагедии, был выявлен в конце 2021 года. МЧС России добивалось проведения внепланового контрольно-надзорного мероприятия. Такого рода «приюты» относятся к объектам высокой категории риска. В планы прокуратуры уже была внесена проверка в 2023 году.

Следует отметить, что 7 декабря инспектор Госпожнадзора уже приезжал на объект, но руководство приюта не пустило его внутрь.

Позднее в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что 31-летнему организатору нелегального приюта предъявили обвинения. По данным ведомства, обогрев дома осуществлялся угольным котлом. Также отмечается, что жильцы уведомили руководителя приюта о его неисправности, но никаких действий по устранению проблем предпринято не было.

Необходимых для работы разрешений организатор также не получил:

«Установлено, что деятельность по оказанию данных услуг осуществлялась без заключения договоров и уставных документов», – говорится в сообщении.

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