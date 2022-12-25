Эксперт от Минздрава: почти 30% пенсионеров травмируются при падениях раз в год

Учитывая нестабильный температурный режим, из-за которого на улицах царит гололед, гражданам следует проявлять повышенную осторожность перед Новым годом. При этом в группе риска находятся россияне старше 65 и 80 лет.

«Почти треть людей старше 65 лет и половина старше 80 лет, по крайней мере, один раз в год переносят падения. Каждый второй человек старше 85 лет после падения утрачивает способность к самостоятельному передвижению», – рассказал главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Пирогова.

Отмечается, что подобные падения наиболее часто приводят к переломам шейки бедра, кистей рук, костей таза, позвонков, черепно-мозговыми травмам. Наибольшую же опасность представляют травмы головы с развитием кровоизлияния в мозг и перелом шейки бедра. В России смертность после перелома шейки бедра через год составляет около 25%.

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