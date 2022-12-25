На канале Грибоедова мужчина провалился под лед

В Санкт-Петербурге мужчина провалился под лед на канале Грибоедова. Тело погибшего извлекли из-подо льда утром в воскресенье, 25 декабря.

О происшествии рассказали очевидцы из числа подписчиков сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Там же были опубликованы фотографии, на которых можно увидеть сотрудников экстренных служб за работой.

«В канале Грибоедова со вчерашнего дня искали утопленника, утром нашли у Аларчина моста», – написал автор публикации.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что МЧС предупреждает об опасности прогулок по замерзшим водоемам. По данным экстренной службы, с начала ледостава в этом году провалились под лед и не смогли выбраться уже больше 30 человек, включая трех несовершеннолетних.

Как отметили в пресс-службе МЧС, почти каждый инцидент произошел в местах, где выход на лед был запрещен – таковых насчитывается почти 1,7 тысячи.